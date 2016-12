Weihnachtsfrieden in den Finanzämtern

In den Finanzämtern wird es besinnlich und friedlich: Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben Steuerpflichtige von Mahnungen, Steuerbescheiden und Haftungsbescheiden verschont.

Viele Finanzämter halten auch 2016 den schon traditionellen Weihnachtsfrieden ein: Bis zum 31.12.2016 verzichten die Finanzbeamten auf Maßnahmen, die für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler belastend sein könnten.

Bisher liegen uns zum Weihnachtsfrieden Informationen aus den folgenden Bundesländern vor:

Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsfrieden ab 17.12.2016

Die Finanzämter in NRW wahren wie in den Jahren zuvor auch in diesem Jahr den Weihnachtsfrieden. Im Rahmen eines Erlasses hat Finanzminister Norbert Walter-Borjans die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung angewiesen, in der Zeit von Samstag, 17.12., bis Samstag, 31.12.2016, keine Maßnahmen neu einzuleiten, die für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine Belastung darstellen könnten.

Die Finanzämter führen in diesem Zeitraum keine Betriebsprüfungen durch und leiten auch keine neuen Vollstreckungsmaßnahmen ein. Ausnahmen gelten, wenn die Finanzverwaltung rasch handeln muss, um Steuerausfälle zu vermeiden. Steuerbescheide werden in dieser Zeit allerdings verschickt.

(FinMin Nordrhein-Westfalen, Pressemitteilung vom 07.12.2016)

Bayern: Weihnachtsfrieden ab 21.12.2016

Ihre gute Tradition behalten die Finanzämter in Bayern bei. Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsfrieden gewahrt. Diese bürgerfreundliche Praxis der Steuerverwaltung hat sich bewährt , betonte Finanzminister Dr. Markus Söder am 13.12.2016. Die Mitarbeiter der bayerischen Finanzverwaltung sehen vom 21.12.2016 bis einschließlich Neujahr von allen Maßnahmen ab, die in der Weihnachtszeit als Belastung empfunden werden können.

Die Finanzämter werden während dieser Zeit z. B. keine Außenprüfungen ankündigen oder beginnen und keine Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn etwa wegen drohender Verjährung Steuerausfälle vermieden werden müssen. Steuerbescheide werden jedoch auch während des Weihnachtsfriedens versandt. Dieses Entgegenkommen führt im Übrigen zu keinen Steuerausfällen.

(FinMin Bayern, Pressemitteilung vom 13.12.2016)

Sachsen: Weihnachtsfrieden ab 22.12.2016

Die Finanzämter des Freistaates Sachsen werden auch in diesem Jahr den sogenannten Weihnachtsfrieden einhalten. Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland hat seine Behörden angewiesen, die sächsischen Bürgerinnen und Bürger in der Weihnachtszeit nicht mit Maßnahmen zu belasten, die als unpassend empfunden werden könnten.

Vom 22. Dezember bis einschließlich Neujahr werden die sächsischen Finanzämter von Außenprüfungen sowie Vollstreckungsmaßnahmen absehen. Damit wollen wir unseren kleinen Beitrag zu einer friedvollen und besinnlichen Weihnachtszeit leisten. , so Prof. Dr. Unland. Ausnahmen von dieser Regelung lässt der Finanzminister nur zu, wenn durch die Zurückhaltung ein endgültiger Steuerausfall (z. B. wegen Verjährung) drohen würde.

Das Finanzministerium weist allerdings darauf hin, dass es wie bereits in den Vorjahren keinen Versandstopp für Steuerbescheide und Mahnungen geben wird. Dadurch sollen Einnahmeausfälle im Interesse aller pünktlichen Steuerzahler vermieden werden.

Im Übrigen müssen bereits fällige Steuern auch während der Weihnachtszeit pünktlich entrichtet werden. Andernfalls können unter Umständen Säumniszuschläge entstehen.

(FinMin Sachsen, Pressemitteilung vom 16.12.2016)

Thüringen: Weihnachtsfrieden in der Zeit um Weihnachten

Mit dem sog. Weihnachtsfrieden tragen wir traditionell der besonderen Bedeutung des Weihnachtsfestes Rechnung. Bürgerinnen und Bürger sollen in den Weihnachtstagen eine besinnliche Zeit ohne Gedanken an steuerliche Belastungen genießen dürfen , sagte Ministerin Heike Taubert.

Die Thüringer Finanzbehörden sind veranlasst, in der Zeit um Weihnachten keine Zwangsgelder anzudrohen oder festzusetzen, keine Steuern oder Abgaben anzumahnen, keine Außenprüfungen vorzunehmen und auch keine Vollstreckungen durchzuführen. Auch werden Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit nicht beim Finanzamt vorgeladen werden. Auch im Bereich der Steuerstraf- und Bußgeldverfahren agieren die Finanzämter sehr zurückhaltend: Bußgeldbescheide und Vollstreckungen sowie Vorladungen werden unterlassen, ebenso werden keine Nachrichten bei Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens versandt.

Ausnahmen von dieser Regel sind jedoch zugelassen, etwa um Steuerausfälle durch ablaufende Verjährungsfristen zu vermeiden. Steuerbescheide hingegen werden wie auch im Vorjahr in der Zeit des Weihnachtsfriedens versandt. Damit werden einerseits Steuererstattungen nicht verzögert und andererseits dem Gebot der rechtzeitigen Erhebung von Haushaltseinnahmen Rechnung getragen.

In zahlreichen Bundesländern wird die Tradition gepflegt, den Steuerpflichtigen weihnachtliche Ruhe vor belastenden Maßnahmen der Finanzverwaltung zu gewähren. In Thüringen wird dieses Jahr das 26. Mal der Weihnachtsfrieden angeordnet.

(FinMin Thüringen, Pressemitteilung vom 16.12.2016)

Rheinland-Pfalz: Weihnachtsfrieden ab 23.12.2016

Die Finanzämter im Land werden auch in diesem Jahr den Weihnachtsfrieden wahren. Darauf wies heute Finanzministerin Doris Ahnen hin. Der Weihnachtsfrieden ist eine gute Tradition und trägt zur Bürgerfreundlichkeit der Finanzverwaltung bei , erklärte Ministerin Ahnen. Vom 23. Dezember 2016 bis zum 1. Januar 2017 sei deshalb von Verwaltungsakten abzusehen, die für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler belastend sein können.

Die Finanzämter sollen in diesem Zeitraum keine Betriebsprüfungen ankündigen oder beginnen und keine Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Ausnahmen von dieser Regel soll es nur geben, wenn die Finanzverwaltung schnell handeln muss, um Steuerausfälle zu vermeiden. Maschinell erstellte Mitteilungen wie auch Mahnungen würden allerdings weiterhin versandt.

Steuerbescheide werden wie im Vorjahr auch während des Weihnachtsfriedens‘ versandt. Diese Regelung hat sich bewährt. Viele Bürgerinnen und Bürger machen gerade zum Jahresende Kassensturz und ihre Pläne für die Zukunft. Außerdem sollen Steuererstattungen nicht verzögert werden , so Ministerin Ahnen.

(FinMin Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom 19.12.2016)

Baden-Württemberg: Weihnachtsfrieden ab 23.12.2016

Zwischen der Weihnachtspost werden sich auch in diesem Jahr keine Schreiben von Finanzämtern in Baden-Württemberg finden, die Vollstreckungen oder Außenprüfungen ankündigen.

Denn die Tradition des sogenannten Weihnachtsfriedens der Steuerverwaltung wird im Jahr 2016 fortgeführt. Das bedeutet, dass in der Zeit vom 23. Dezember 2016 bis einschließlich 1. Januar 2017 weder Vollstreckungen und Außenprüfungen durchgeführt, noch Bußgeld- oder Strafverfahren eingeleitet werden.

Der Weihnachtsfrieden der Steuerverwaltung passt gut in die stille Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage , sagte Finanzministerin Edith Sitzmann am Sonntag (18. Dezember). Deshalb setzen wir diese Tradition gerne auch in diesem Jahr fort. Sie steht für die Bürgerfreundlichkeit unserer Finanzverwaltung.

Vom Weihnachtsfrieden ausgenommen sind Fälle, in denen aus zwingenden Gründen wie beispielsweise einer drohenden Verjährung nicht gewartet werden kann. Auch die Bekanntgabe von Steuerbescheiden ist nicht ausgeschlossen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da auf diese Weise auch Steuererstattungen nicht verzögert werden , so die Finanzministerin.

(FinMin Baden-Württemberg, Mitteilung vom 18.12.2016)

Hessen: Weihnachtsfrieden ab 20.12.2016

Auch in diesem Jahr werden die 35 hessischen Finanzämter den Weihnachtsfrieden“ wahren. Die hessische Finanzverwaltung trägt dem besonderen Charakter des Festes durch verschiedene Maßnahmen Rechnung. Sie wird vom 20. bis 31. Dezember 2016:

keine Steuern oder andere Abgaben anmahnen, Zwangsgelder weder androhen noch festsetzen, Steuerpflichtige nicht zum Finanzamt vorladen, Vollstreckungshandlungen unterlassen, keine Außenprüfungshandlungen vornehmen und in Steuer- und Bußgeldverfahren a. die Einleitung eines Steuerstraf- und Bußgeldverfahrens dem Steuerpflichtigen nicht bekannt geben,

b. Steuerpflichtige nicht zur Vernehmung oder Anhörung vorladen,

c. keine Bußgeldbescheide zustellen und

d. Vollstreckungsmaßnahmen in Bußgeldsachen unterlassen.

Dies gilt nicht für kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolgen (z.B. Fälligkeit der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, Säumniszuschläge) und wenn im Einzelfall die Unterlassung notwendiger Maßnahmen im öffentlichen Interesse nicht vertretbar erscheint (z.B. bei drohender Verjährung).

(FinMin Hessen, Pressemitteilung vom 16.12.2016)

Brandenburg: Weihnachtsfrieden ab 21.12.2016

Brandenburgs Bürgerinnen und Bürger mit Steuerrückständen müssen sich während der Weihnachtszeit keine Sorgen wegen einer möglichen Vollstreckung durch das Finanzamt machen. Auch in diesem Jahr werden Brandenburgs Finanzämter den Weihnachtsfrieden wahren. In der Zeit vom 21. Dezember bis einschließlich 30. Dezember werden die Finanzämter von Maßnahmen absehen, die für die Steuerzahler belastend sein können , teilte Finanzminister Christian Görke heute in Potsdam mit.

Im Einzelnen bedeute dies, dass die Finanzämter keine Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Ausnahmen gebe es nur, wenn durch diese Zurückhaltung ein endgültiger Steuerausfall zum Beispiel durch Verjährung drohen würde. Dagegen würden wie in den Vorjahren Steuerbescheide auch während des Weihnachtsfriedens versandt, damit Steuererstattungen für die Steuerzahler nicht verzögert würden. Während der Weihnachtstage soll sich niemand Sorgen wegen Steuerrückständen machen müssen , begründete Görke den Weihnachtsfrieden für Brandenburgs Steuerzahler.

Finanzminister Görke bat außerdem darum, auch während der Weihnachtszeit fällige Steuern pünktlich zu entrichten. Andernfalls können unter Umständen Säumniszuschläge entstehen. Deshalb werden die Finanzämter auch in der Weihnachtszeit – wenn erforderlich – durch Mahnung an bereits fällige Steuern erinnern.

(FinMin Brandenburg, Pressemitteilung vom 19.12.2016)

Ihr Bundesland ist nicht dabei? Keine Sorge – erfahrungsgemäß schließen sich alle Finanzämter dem Weihnachtsfrieden an!