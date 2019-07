Steuererklärung für 2018: Steuerformulare jetzt kostenlos herunterladen

[ 10.07.2019 ] Dass Sie in Ihrer Steuererklärung Werbungskosten geltend machen dürfen, wissen Sie. Aber was sind Werbungskosten eigentlich genau? Wir erklären Ihnen die Grundlagen zum Thema Werbungskosten und was alles dazugehören kann: von A wie Aktentasche bis Z wie Zweitwohnung. mehr