In einer Vorstandssitzung der Sozialhumoristischen Partei Deutschlands (SPD) kam es am Faschingsdienstag zur traditionellen Nubbelverbrennung. Auch eine neue SPD-Vorsitzende wurde gewählt - allerdings nicht Andrea Nahles.

Neue Führungsposten verteilt

Die heutige Kappensitzung des SPD-Vorstands markierte den wohlvorbereiteten Höhepunkt der diesjährigen Karnevalsaison. Die Führungs-Genossinen und -Genossen stärkten den innerparteilichen Zusammenhalt durch die sozialhumoristische Nubbelverbrennung.

Für diejenigen, die in den Gepflogenheiten der SPD nicht so bewandert sind: Nubbel ist eine angekleidete mannsgroße Strohpuppe, die den Sündenbock in der Sozialhumorkratie symbolisiert. Der Nubbel hängt in der Karnevalszeit über vielen SPD-Ortsvereinslokalen und wird in der letzten Karnevalsnacht verbrannt. Nubbel ist ein sozialhumoristischer Begriff, der benutzt wird, wenn man keine näheren Angaben machen kann oder will z. B. Nubbels Chris (irgendwer), dä es beim Nubbel (der ist irgendwo), dat wor dä Nubbel (das war irgendwer).

Traditionsgemäß schickte die SPD-Führung ihren scheidenden Vorsitzenden Martin Schulz (62) auf eine neue Mission, und zwar als deutschen Sonderbeauftragten in die künftige EU-Provinz Mazedonien, um deren EU-Beitritt zu beschleunigen. Der Agentur "Alternative Fakten Press" (afp) sagte Martin Schulz erfreut: "In Mazedonien gilt Vollbartpflicht. Daher fühle ich mich für dieser schwierigen Herausforderung vollauf gewachsen".

Neue SPD-Vorsitzende gewählt

Dem Mann mit den Haaren im Gesicht folgt allerdings nicht wie erwartet die Frau mit den Haaren auf den Zähnen. Andrea Nahles (47), die ursprünglich als Schulz-Nachfolgerin vorgesehen war, zog ihre Kandidatur überraschend zurück. Zur Begründung gab sie laut "Alternative Fakten Press" (afp) an: "Ich möchte meinen Jugendtraum verwirklichen und Bundeskomikerin werden. Deshalb trete ich zur CDU über und kandidiere gegen Angela Merkel".

Zur Erinnerung: Bereits in der Abiturzeitung des Abiturjahrgangs 1989 gab die damals 19-Jährige als Berufswunsch "Hausfrau oder Bundeskomikerin" an. Mit 38 Jahren sagte sie dem Magazin "Stern": "Ich hab ja gar nichts dagegen, mal Bundeskomikerin zu werden."

Zur neuen Vorsitzenden der Sozialhumoristischen Partei Deutschlands (SPD) wurde die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (57), gewählt. Sie habe sich bei den GroKo-Verhandlungen große Verdienste erworben. Vor allem die lachgrundlose Belustigung habe Dreyer erfolgreich auf die Zeit vom 11.11. bis zum Faschingsdienstag befristet sowie auf den ersten April, hieß es laut "Alternative Fakten Press" (afp) aus Vorstandskreisen.