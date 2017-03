NRW: Darauf wird Ihr Finanzamt besonders achten!

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen gibt regelmäßig die Prüfungsschwerpunkte ihrer Finanzämter bekannt. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen Ihre Steuererklärung abgeben müssen, lohnt es sich zu wissen, wo das Finanzamt dieses Mal ganz besonders genau hinschaut.

Dass Sie Ihre Steuererklärung ordentlich machen, ist sowieso klar. In bestimmten Bereichen aber lohnt es sich, ganz besonders penibel zu sein – denn zumindest in Nordrhein-Westfalen können Sie schauen, auch welche Bereiche Ihr Finanzamt ganz besonders viel Wert legen wird.

Die Schwerpunkte liegen je nach Finanzamt ein bisschen unterschiedlich – also schauen Sie am besten einfach mal hier in die Liste (PDF) rein!

Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Arbeitnehmern

Bereich Ausbildung und Beruf: doppelte Haushaltsführung, Ausbildungskosten als Sonderausgaben, Reisekosten, Schulgeld, Auswärtstätigkeit, Entfernungspauschale/Firmenfahrzeug, Fahrtkosten für den Weg zur Arbeit, Werbungskosten bei Soldaten und Bundespolizisten, häusliches Arbeitszimmer,

Bereich Altersvorsorge: Beiträge an Versorgungswerke, Beiträge zur Altersvorsorge

Bereich Pflege: Heimkosten, Pflegekosten, (erstmaliger) Pflegepauschbetrag, Pflegeleistungen, Heimunterbringung

Sonstiges: Unterstützungsleistungen (auch ins Ausland), Unterhaltsleistungen, Spenden, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, Zuzug aus dem Ausland

Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Vermietern

Erstmalige Vermietung, Ferienwohnungen, Vermögensübertragungen zwischen nahestehenden Personen, Leerstand, (hohe) Erhaltungsaufwendungen, Raumkosten und Grundstücksaufwendungen

Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Kapitalanlegern

Verluste, ausländische thesaurierende Investmentfonds, Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer und deren Abzug als Sonderausgabe

Prüfungsschwerpunkte bei den Steuererklärungen von Selbstständigen

Private Pkw-Nutzung, Liebhaberei, Gewerbeverluste bei Wechsel Mitunternehmerschaft, Veräußerungsgewinne und Veräußerungsverluste