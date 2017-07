Bundestagswahl 2017: Steuerpläne der Parteien

CDU/CSU: Anhebung des Kinderfreibetrags in zwei Schritten auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags und entsprechende Anhebung des Kindergelds: Schritt eins: 25 Euro mehr je Kind, Schritt zwei anhängig von der wirtschaftlichen Lage "aber spätestens in der darauffolgenden Legislaturperiode"; Ausweitung der Steuerbefreiung für Zuschüsse der Arbeitgeber für Betreuungskosten bis zum Ende der Grundschule

Bündnis 90/Die Grünen: Einführung eines "einkommensabhängigen KindergeldBonus" für Eltern mit geringem Einkommen; eine einkommensunabhängige Kindergrundsicherung soll Kindergeld und Kinderfreibeträge ersetzen und " mit der Einführung einer Individualbesteuerung mit einem übertragbaren Grundfreibetrag verknüpft werden", bereits Verheiratete und Verpartnerte können entscheiden, ob sie das alte Recht mit Ehegattensplitting, Kindergeld und Kinderfreibeträgen behalten oder in die neue Regelung mit Kindergrundsicherung und Individualbesteuerung wechseln möchten; Zusammenführung von Kinderfreibetrag, Kindergeld, Kinderzuschlag und Kinderregelsatz zu einem "Familien-Budget"; Ablösung des Elterngelds durch eine "KinderzeitPlus", die es ermöglicht, die Arbeitszeit für bestimmte Phasen zu reduzieren, in der KinderZeit Plus erhält jeder Elternteil acht Monate finanzielle Unterstützung, weitere acht Monate können frei zwischen den Eltern aufgeteilt werde