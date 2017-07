Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern: Steuererklärung schon gemacht?

Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern haben ihren Steuerzahlern eine automatische Fristverlängerung gewährt, wenn sie ihre Steuer-Unterlagen elektronisch einreichen. Dafür wird es jetzt langsam Zeit...

Stichtag für die Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2016 war in diesen Bundesländern nicht der 31.5.2017, sondern erst der 31.7.2017 – allerdings nur bei elektronischer Abgabe mittels Elster.

Denken Sie also bitte daran, sich in den nächsten Tagen an Ihre Steuererklärung zu setzen!