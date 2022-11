Unsere Top-10 Bücher in 2022 - Auch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum einfach top!

Alle Jahre wieder kommt Weihnachten sehr plötzlich und unerwartet um die Ecke. Gedanklich ist man noch irgendwo am Strand und zack, wird es dunkel und die Lebkuchen stehen in den Regalen. Und besonders in diesem Jahr war der Übergang doch sehr abrupt mit sommerlichen Temperaturen bis fast November. Wenn es Ihnen da so wie mir geht, und Sie sich alle Jahre wieder fragen, wo die Zeit eigentlich geblieben ist, dann freuen Sie sich über jeden Tipp, der Ihnen die Geschenkesuche zu Weihnachten erleichtert und verkürzt.

Wie gut, dass wir bei Steuertipps nie um praktische und lebensnahe Tipps verlegen sind. Besonders gut machen sich diese Tipps auch in Buchform unterm Weihnachtsbaum. Dadurch können Sie den Beschenkten zeigen, dass Ihnen deren Steuer-, Finanz- und Vorsorgesituation am Herzen liegt und sie mit unseren Ratgebern erfolgreich unterstützen. Und so folgen Sie nun, unsere Top-10-Buchgeschenke-Tipps für Weihnachten 2022.

Platz 1: Die Grundsteuerreform Die Grundsteuer betrifft alle Grundstückseigentümer – und damit geht die Grundsteuerreform auch alle Eigentümer von Grundstücken etwas an. Auch wenn die neu berechnete Grundsteuer erst ab 2025 zu zahlen ist, beginnt bereits im Jahr 2022 die Neubewertung der Grundstücke. Zeit, sich mit der reformierten Grundsteuer auseinanderzusetzen und die neuen Regeln kennenzulernen. → Zum Ratgeber

Platz 2: Der VorsorgePlaner Plus Man kann gar nicht früh genug vorsorgen. Denn durch einen Unfall, eine Krankheit oder im Alter kann jeder in die Lage kommen, dass er selbst nicht mehr handeln kann. Dann ist oft ungeklärt, wer für den Handlungsunfähigen handeln und entscheiden darf? Mit dem VorsorgePlaner können wichtige Informationen und Dokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und Finanz- und Versicherungsdaten für einen selbst und das Umfeld rechtssicher und zentral festgehalten werden. → Zum Vorsorgeplaner Plus – Dieses Paket enthält zusätzlich einen Ordner zur Ablage und sicheren Aufbewahrung der ausgefüllten Formulare. Das ideale Geschenk, um auszudrücken »Dein Wohlergehen ist mir wichtig!«

Platz 3: Rechte und Pflichten bei Eigentumswohnungen Dieser Ratgeber hilft Ihren Lieben, wenn sie bereits Eigentümer einer Eigentumswohnung sind und auf der Grundlage der neuen Rechtslage ihre Rechte und Pflichten kennen und verstehen wollen. Planen die Beschenkten eine Eigentumswohnung zu kaufen, so wird ihnen dieser Ratgeber das einigermaßen komplizierte Gebilde des Wohnungseigentums einfach und präzise erklären und sie vom Kauf der Eigentumswohnung an bis zur Wahrnehmung ihrer Rechte in der Eigentümerversammlung begleiten. »Wieder einmal ein guter und umfassender Ratgeber von Steuertipps.« (Kundenbewertung vom 3.7.2021) → Zum Ratgeber

Platz 4: Der Vermietungsassistent Mit dem Vermietungsassistenten verschenken Sie einen wertvollen Helfer, denn als Vermieter gilt es oft rechtliche und finanzielle Fehler zu vermeiden. Sich rechtzeitig mit den mietrechtlichen Regelungen und Grundsätzen zu befassen, wird oft vernachlässigt. Der Ratgeber enthält Vertragsmuster, Formulierungshilfen und Musterbriefe, die Vermietern bei allem, was mit der Vermietung von Wohnungen zu tun hat, helfen. Somit ist der Vermietungsassistent der praktische Helfer bei allem, was es bei der Vermietung einer Wohnung zu tun und zu beachten gibt! → Zum Ratgeber

Platz 5: Das Erbe rechtlich und steuerlich optimal gestalten Eine rechtzeitige Planung des Nachlasses ist für Vererbende deshalb wichtig, weil sie ihr Erbe dann ganz nach Ihren Wünschen verteilen können. In diesem Ratgeber wird Erblassern erklärt, wie sie ihr Vermögen richtig vererben oder verschenken können, ohne die Erbschaftssteuer aus den Augen zu verlieren. Außerdem werden die gängigsten Lösungen fürs Erbe auf Basis typischer Vermögens- und Familienverhältnisse aufgezeigt. Der Ratgeber enthält viele konkrete Tipps und Musterformulierungen, welche bei der Planung des Nachlasses helfen. Es werden Fallstricke und Risiken aufgezeigt, die die Vererbenden und Ihre Erben vor rechtlichen und finanziellen Nachteilen schützen sollen. → Zum Ratgeber

Platz 6: Der kleine Rentenratgeber Praxiserfahrene Rentenexperten beantworten alle Fragen zur Rente und geben einen kompakten Überblick zu Rentenansprüchen mit allen Neuerungen durch Grundrente und Flexi-Rente sowie durch die jüngsten Rentenreformen und die Rentenanpassung zum 1.7.2022: Rentenzuschlag durch die neue Grundrente, bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten durch die Flexi-Rente, Ausgleich von Rentenabschlägen bereits mit 50 Jahren, erhöhte Mütterrente, Rente ab 63 und höhere Erwerbsminderungsrente. Mit diesem Ratgeber erhält der Beschenkte einen starken Helfer beim Thema Rente an die Hand. → Zum Ratgeber

Platz 7: Was tun beim Todesfall? Manchmal ist das Weihnachtsfest leider durch einen kürzlichen Trauerfall getrübt. Die Familie des Verstorbenen wird zunächst den Schock und die Trauer bewältigen müssen. Viele fühlen sich deshalb zunächst überfordert. Wichtige Entscheidungen müssen unmittelbar nach Eintritt des Todes und in den folgenden Tagen getroffen werden, andere stehen in den nächsten Wochen an. Der Ratgeber hilft, einen klaren Kopf zu behalten. Mit Checklisten und Formulierungshilfen passieren keine Fehler und alle Fragen zum Todesfall werden rechtssicher abgewickelt. → Zum Ratgeber

Platz 8: Häuser und Wohnungen in der Familie vererben In den nächsten Jahren steht in Deutschland die Weitergabe hoher Vermögenswerte an, insbesondere von Immobilien. Wenn Sie davon betroffen sind, sollten Sie rechtzeitig die rechtlich und finanziell beste Lösung für sich suchen. Wenn Immobilien auf die nächste Generation übertragen werden sollen, ist das Wissen um rechtssichere Regelungen und den steuerlichen Rahmen wichtig. Darüber hinaus sollten Sie Streit in der Familie verhindern (auch wenn das zu Weihnachten oft schwer ist) und so die Immobilienwerte schützen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Übertragungswege Ihnen offenstehen und wie Sie die vorhandenen Werte bei der Weitergabe schützen können. → Zum Ratgeber

Platz 9: Das neue Betreuungsrecht Am 1.1.2023 tritt das umfassend modernisierte Betreuungsrecht in Kraft. Die Betreuungsrechtsreform enthält grundlegende Änderungen für Betreute, für Berufsbetreuer und ehrenamtliche Betreuer. Priorität hat künftig die Unterstützung des Betreuten bei seinem eigenen selbst bestimmten Handeln. Mit der Reform wird zudem ein befristetes gesetzliches Vertretungsrecht für Ehegatten in Gesundheitsangelegenheiten eingeführt. Rechtliche Betreuung geht jeden etwas an. Jeder kann durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall unerwartet in eine Situation geraten, in der man auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ein Ratgeber für Betroffene und potenzielle Betreuer mit zahlreichen Praxistipps und verständlichen Handlungsanleitungen. → Zum Ratgeber

Platz 10: Der große Anlageratgeber Dieses leicht verständliche und praxisbezogene Handbuch zur Geldanlage stellt den Beschenkten das nötige Expertenwissen zur Verfügung, um mit rasch umsetzbaren Empfehlungen den für sie jeweils geeigneten Anlagemix selbst auszuwählen. Nach dem Lesen dieses Ratgebers sind Sie in der Lage, Schritt für Schritt ein vernünftig strukturiertes Wertpapierdepot aufzubauen, das perfekt zu Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen passt. → Zum Ratgeber

Unter unseren Top-10 war noch nichts Passendes dabei? Dann haben wir hier noch unsere ganz spezielle Empfehlung aus der Steuertipps-Redaktion, die noch so druckfrisch ist, dass sie es noch nicht ganz in unsere Top-10 geschafft hat.

Die Empfehlung der Steuertipps-Redaktion: »Das Lifestyle-Vorsorge-Dilemma« Du bist jung und brauchst das Geld! Denn du kannst es drehen und wenden wie du willst, die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, deinen gewohnten Lifestyle im Alter zu halten. Willst du auch im Alter gut leben, brauchst du eine gute Versorgungstrategie. Die gute Nachricht: Du kannst für eine gute finanzielle Vorsorge eine Menge tun. Selbst mit wenig Geld lässt sich Einiges erreichen, wenn du es richtig einsetzt und rechtzeitig deine Altersvorsorge anpackst – am besten startest du also sofort mit unserem Wegweiser! → Zum Ratgeber

Und wie schon letztes Jahr geben wir an dieser Stelle gerne den Hinweis: Stöbern Sie in unserem Shop weiter, da haben wir noch so viel mehr für Sie!

Eine entspannte und gesunde Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihre Steuertipps-Redaktion

(BN)