Steuererklärung: Jetzt wird es höchste Zeit!

Wenn Sie eine Steuererklärung abgeben müssen, wird es langsam Zeit, sich an die Arbeit zu machen: Die Frist für die Abgabe läuft am 31.7.2020 ab. Das ist am Freitag!

aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Der schwierigste Schritt bei der Steuererklärung ist, endlich anzufangen. Ich bin eine Meisterin im "Vor-sich-herschieben", langjährige Leserinnen und Leser dieses Newsletters können das bestätigen... Wenn ich mich dann endlich an die Arbeit mache, geht es aber normalerweise erfreulich schnell. Und wenn mir die SteuerSparErklärung dann auch noch anzeigt, dass ich eine Rückzahlung bekomme, dann macht die Steuererklärung sogar (fast) Spaß.

Falls Sie übrigens die Hilfe eines Steuerberaters oder eines Lohnsteuerhilfevereins in Anspruch nehmen, haben Sie bis zum 28.2. des übernächsten Jahres Zeit für die Abgabe. Die Steuererklärung für das Jahr 2019 muss dann also am 28.2.2021 beim Finanzamt sein, bzw. – da das ein Sonntag ist – erst am 1.3.2021. Aber ganz ehrlich: Steuererklärung – das können Sie doch selbst?!

Was braucht man für eine Steuererklärung?

Gehören Sie auch zu denen, die das Thema Steuererklärung möglichst schnell vom Tisch haben möchten? Um die Formulare ausfüllen zu können, sollten Sie einige Unterlagen griffbereit haben. Lesen Sie hier, welches die Wichtigsten sind.

So machen minderjährige Azubis eine Steuererklärung

Auch als Minderjähriger muss man eine eigene Steuererklärung machen – es ist nicht erlaubt, dass die Eltern die Einnahmen und Ausgaben des minderjährigen Kindes mit in ihre Steuererklärung übernehmen!

Wer darf bei der Steuererklärung helfen?

Wenn die erste Steuererklärung ins Haus steht, hoffen viele auf Tipps und Hilfe von Eltern, Freunden oder Kommilitonen. Leider darf nicht jeder bei der Steuererklärung helfen.

Steuererklärung kostenlos für Studierende, Azubis und Berufseinsteiger

