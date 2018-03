Doppelte Haushaltsführung bringt Steuervorteil

Auf die Steuererklärung eines speziellen Wochenend-Pendlers freut sich das Finanzamt Heidelberg bereits ganz besonders.

Wer seinen Arbeitsplatz nicht an seinem Wohnort hat, kann bei weiter Entfernung seines Arbeitsorts dort einen Zweitwohnsitz nehmen und die Kosten dieser doppelten Haushaltsführung steuermindernd absetzen.

Das gilt selbstverständlich auch für Bill McDermott, den Vorstandssprecher des Software-Konzerns SAP in Walldorf, der gestern seinen Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht hat. Diesem ist zu entnehmen, dass der SAP-Aufsichtsrat die Gesamtvergütung McDermotts für das vergangene Geschäftsjahr um 1,1 Millionen Euro gekürzt hat. Dennoch liegt McDermott mit den verbleibenden 13,17 Millionen Euro noch immer an der Einkommensspitze der Dax-Vorstände. Zusammen mit Bonuszahlungen für Vorjahre flossen McDermott im Jahr 2017 insgesamt 21.785.200 Euro zu.

Darin enthalten sind 1,27 Millionen Euro für die Hilfe bei seiner Steuererklärung und für seine doppelte Haushaltsführung - der Erstwohnsitz des 1961 in New York geborenen US-Amerikaners liegt in den Staaten. Die privat gezahlten Heimflüge (mindestens einer, höchstens 24 pro Jahr, anzusetzen mit 0,30 € pro Kilometer), die Kosten seiner Heidelberger Unterkunft (die bis zu 60 Quadratmeter groß sein darf) und deren Ausstattung kann McDermott in seiner Steuererklärung geltend machen.