Weihnachtsfrieden in den Finanzämtern

Auch in den Finanzämtern wird es jetzt besinnlich und friedlich: Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben die meisten Steuerpflichtigen von Mahnungen, Steuerbescheiden und Haftungsbescheiden verschont. Berlin allerdings macht eine Ausnahme.

Viele Finanzämter halten auch 2019 den schon traditionellen Weihnachtsfrieden ein: Bis zum 31.12.2019 verzichten die Finanzbeamten auf Maßnahmen, die für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler belastend sein könnten.

Bisher liegen uns zum Weihnachtsfrieden Informationen aus den folgenden Bundesländern vor:

Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsfrieden ab 17.12.2019

Auf Anweisung von Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter in der Zeit vom 17. bis 31. Dezember auf Vollstreckungsmaßnahmen und die Einleitung von Betriebsprüfungen verzichten.

Die Wahrung des Weihnachtsfriedens hat in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung lange Tradition. Diese Tradition führen wir auch in diesem Jahr fort und werden rund um die Festtage dort, wo dies möglich ist, von belastenden Maßnahmen absehen , sagte Lienenkämper. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sollen die Weihnachtszeit möglichst in Ruhe verbringen können.

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung wird während des Weihnachtsfriedens keine Betriebsprüfungen einleiten und ebenfalls keine Prüfungsberichte versenden. Auf Vollstreckungsmaßnahmen wird grundsätzlich verzichtet. Ausnahmen gelten, wenn schnelles Handeln der Finanzverwaltung angezeigt ist, um Steuerausfällen zuvorzukommen. Steuerbescheide werden demgegenüber durchgehend verschickt. Auf diese Weise können auch Steuererstattungen schnellstmöglich erfolgen.

(Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Pressemitteilung vom 13.12.2019)

Hessen: Weihnachtsfrieden ab 20.12.2019

In unserer Finanzverwaltung gibt es rund um die Weihnachtsfeiertage eine schöne Tradition: den sogenannten ,Weihnachtsfrieden‘. Und weil Traditionen gepflegt werden sollen, halten unsere 35 Finanzämter auch 2019 am Weihnachtsfrieden fest , erklärte Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer heute in Wiesbaden. Die Weihnachtsfeiertage sollen für unsere Bürgerinnen und Bürger eine Zeit sein, die sie sorgenfrei und ohne belastende Maßnahmen unserer Steuerverwaltung genießen können. Dieser Gedanke steht hinter dem Weihnachtsfrieden. Auch in diesem Jahr ist er eine wunderbare Gelegenheit, mich bei allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern herzlich zu bedanken: Sie leisten einen unabdingbaren Beitrag zur Gestaltung und zum Erhalt unseres Gemeinwesens – vielen Dank dafür! Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Familien fröhliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage!

Mit dem Weihnachtsfrieden trägt die Hessische Steuerverwaltung dem besonderen Charakter des Festes durch verschiedene Maßnahmen Rechnung. Sie wird vom 20. bis 31. Dezember 2019 grundsätzlich:

keine Steuern oder andere Abgaben anmahnen, Zwangsgelder weder androhen noch festsetzen, Steuerpflichtige nicht zum Finanzamt vorladen, Vollstreckungshandlungen unterlassen, keine Außenprüfungshandlungen vornehmen und in Steuer- und Bußgeldverfahren die Einleitung eines Steuerstraf- und Bußgeldverfahrens dem Steuerpflichtigen nicht bekannt geben, Steuerpflichtige nicht zur Vernehmung oder Anhörung vorladen, keine Bußgeldbescheide zustellen und Vollstreckungsmaßnahmen in Bußgeldsachen unterlassen.

Dies gilt nicht für kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolgen (z.B. Fälligkeit der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, Säumniszuschläge) und wenn im Einzelfall die Unterlassung notwendiger Maßnahmen im öffentlichen Interesse nicht vertretbar erscheint (z.B. bei drohender Verjährung).

(Hessisches Ministerium der Finanzen, Pressemitteilung vom 10.12.2019)

Sachsen: Weihnachtsfrieden ab 23.12.2019

Die 24 sächsischen Finanzämter werden auch in diesem Jahr den sogenannten Weihnachtsfrieden einhalten. Finanzminister Dr. Matthias Haß hat seine Behörden angewiesen, die sächsischen Bürgerinnen und Bürger in der Weihnachtszeit nicht mit Maßnahmen zu belasten, die als unpassend empfunden werden könnten.

Daher verzichten die Finanzämter in der Zeit vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich Neujahr unter anderem auf Außenprüfungen und Vollstreckungsmaßnahmen. Ausnahmen vom Weihnachtsfrieden sind nur zugelassen, wenn durch die Zurückhaltung ein endgültiger Steuerausfall (z. B. wegen Verjährung) drohen würde.

Bereits fällige Steuern müssen jedoch auch während der Weihnachtszeit pünktlich entrichtet werden. Andernfalls können unter Umständen Säumniszuschläge entstehen. Auch Steuerbescheide werden wie in den Vorjahren trotz des Weihnachtsfriedens versendet, damit Steuererstattungen ohne Verzögerungen erfolgen können.

(Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Medieninformation vom 10.12.2019)

Kein Weihnachtsfrieden für säumige Steuerzahler in Berlin!

Säumige Steuerzahler in Berlin dürfen 2019 nicht auf den Weihnachtsfrieden hoffen:

Die Vollstreckung von Forderungen werde weitergehen, zitiert das Portal berlin.de einen Sprecher der Senatsfinanzverwaltung. Erfahrungsgemäß sei die Zahl der Fälle in dieser Zeit jedoch gering. Die Finanzämter verschicken vor oder nach den Feiertagen auch weiter Steuerbescheide.

Ihr Bundesland ist nicht dabei? Keine Sorge – erfahrungsgemäß schließen sich (fast) alle Finanzämter dem Weihnachtsfrieden an!

(MB)