Rechnungen: Bei ungenauer Leistungsbeschreibung kein Vorsteuerabzug

Rechnungen müssen eine hinreichend konkrete, eindeutige und leicht nachprüfbare Leistungsbeschreibung enthalten. Ist das nicht der Fall, gibt es auch keinen Vorsteuerabzug, bestätigte das FG Hamburg.

Eine Rechnung,

mit der über Transport- und Logistikleistungen abgerechnet wird,

die als Beschreibung des Leistungsgegenstandes lediglich die Bezeichnung Tagestouren in Hamburg und Umland, Pauschal enthält und

die als Leistungszeitraum lediglich einen gesamten Monat ausweist,

ist nicht im Sinne von § 14 Absatz 4 Nr. 5 UStG ordnungsgemäß und berechtigt den Empfänger folglich auch nicht zum Vorsteuerabzug, erklärten die Richter.

Geklagt hatte ein Unternehmen, dessen Gegenstand der Transport und die Logistik mit den dazugehörigen Dienstleistungen ist, und das die Berücksichtigung von Vorsteuern aus diversen Eingangsrechnungen seiner Subunternehmer forderte. Das FG Hamburg hielt die Rechnungen nicht für ordnungsgemäß im Sinne des Umsatzsteuerrechts, da sie allesamt keine hinreichend konkrete, eindeutige und leicht nachprüfbare Leistungsbeschreibung enthielten. Eine leichte Identifizierung der abgerechneten Leistung sei mit diesen Informationen nicht im Ansatz möglich. Es sei nicht nachprüfbar, welche Touren an welchen Tagen auf welchen Strecken zu welchen Konditionen in welchem Zeitraum von wem ausgeführt wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die von der Klägerin eingesetzten Subunternehmer in den Abrechnungsmonat größtenteils parallel Leistungen gegenüber der Klägerin erbracht haben wollen, könne ohne genaue Aufschlüsselung der Leistungen nicht ausgeschlossen werden, dass über ein und dieselbe Leistung mehrfach abgerechnet worden sei (FG Hamburg, Urteil vom 27.06.2017, Az. 2 K 214/16).

Erforderlich gewesen wären: