Geschenke: Steuer gehört zur 35-Euro-Grenze!

Wenn Sie einem Geschäftsfreund ein Geschenk machen und für ihn auch die Versteuerung übernehmen, müssen Sie bei der Berechnung der 35-Euro-Grenze genau aufpassen.

Das geht aus einem aktuell veröffentlichten Urteil des BFH hervor, der entschied: Entstehen einem Unternehmer Kosten für Geschenke an Geschäftsfreunde und übernimmt er zusätzlich die Steuer, die durch die Zuwendung an den Beschenkten ausgelöst wird, ist der Unternehmer nicht zum Betriebsausgabenabzug berechtigt, wenn die Zuwendung zusammen mit der Steuer 35 Euro übersteigt.

Durch die Übernahme der Pauschalsteuer in Höhe von 30% komme es zu einem sog. Steuergeschenk , erklärten die Richter.

Im entschiedenen Fall hatte ein Konzertveranstalter in großem Umfang Freikarten an Geschäftspartner verteilt. Soweit diesen dadurch steuerpflichtige Einnahmen zugeflossen sind, hatte er pauschale Einkommensteuer auf die Freikarten an das Finanzamt abgeführt.

Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass diese das steuerliche Schicksal der Zuwendung teilt. Liegt der Wert der verschenkten Eintrittskarte also über 35 Euro und zählt damit zum unangemessenen Repräsentationsaufwand, muss das auch für die übernommene Steuer gelten.

Achtung: Der BFH geht sogar noch einen Schritt weiter, denn für ihn kommt es nicht allein auf den Preis des verschenkten Tickets an: Der Betriebsausgabenabzug ist schon dann ausgeschlossen, wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 Euro übersteigen! Damit ist das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten wird.