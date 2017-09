Beitragspflicht für Pflichtmitglieder der Industrie- und Handelskammern verfassungsgemäß

Eine interessante Nachricht für mehr als 4 Millionen Gewerbetreibende in Deutschland, die als Pflichtmitglieder in der IHK an die Beitragspflicht gebunden sind: Die Beitragspflicht ist verfassungsgemäß!

Dies hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt und die Verfassungsbeschwerden von zwei Gewerbetreibenden zurückgewiesen (BVerfG, Beschluss vom 12.7.2017, Az. 1 BvR 2222/12 und 1 BvR 1106/13).

Wer demnach als Gewerbetreibender in Deutschland tätig ist, ist auch Pflichtmitglied der Industrie- und Handelskammern und muss die Zahlung des Kammerbeitrages wohl oder übel in Kauf nehmen.