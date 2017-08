Kleine Klassen für hochbegabte Kinder bringen keine Steuerersparnis

Auch bei Kindern mit ADHS erfolgt der Besuch einer gesonderten Schule mit kleineren Klassenverbänden und einer intensiveren Betreuung nicht krankheitsbedingt . Das Schulgeld kann daher nicht steuerlich geltend gemacht werden.

Das geht aus einem Urteil des FG Düsseldorf hervor.

Die Richter erklärten: Hat ein Ehepaar zwei Kinder, die an Aufmerksamkeitsstörungen leiden, die aber - in einem Fall zumindest teilweise - hochbegabt sind, so ist es ihnen unbenommen, sie statt in einer Regelschule in eine Schule mit kleinen Klassenverbänden unterzubringen, weil dies psychiatrischerseits empfehlenswert sei.