Haben Sie eine Photovoltaikanlage oder KWK-Anlage?

Schon gewusst? Das Modul Photovoltaikanlage in der SteuerSparErklärung greift allen Besitzern einer Photovoltaikanlage unter die Arme. Durch wenige Angaben berechnet unsere Software den Eigenverbrauch selbst und erstellt in einem Rutsch die Einnahme-Überschussrechnung und die dazugehörigen Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung! Das Modul Photovoltaikanlage ist enthalten in der SteuerSparErklärung für Selbstständige und in der SteuerSparErklärung PLUS.