Steuerabzug für Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen

Auch Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze können im Rahmen der Steuerermäßigung begünstigt sein. Die Voraussetzungen für eine Begünstigung bzw. für den Ausschluss von einer Berücksichtigung nach § 35a EStG für öffentliche Abgaben sind insbesondere in der Rdnr. 22 des Anwendungsschreibens aufgeführt. In Anlage 1 des Schreibens (Link siehe unten) werden dazu einige Beispiele genannt.