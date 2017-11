Liposuktion nicht steuerlich absetzbar

Das FG Baden-Württemberg versagte den Abzug von Aufwendungen für eine Fettabsaugung bei einem Lipödem als außergewöhnliche Belastungen.

Geklagt hatte eine Frau, die an einem Lipödem litt und in ihrer Steuererklärung Kosten für eine Liposuktion an den Armen und Beinen in Höhe von 11.520 Euro als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht hatte. Ihr behandelnder Arzt hatte ihr bescheinigt, die Operation sei aus medizinischer Sicht notwendig, da sie eine lebenslange Lymphdrainage und Kompression vermeide.

Warum wurden die Kosten nicht anerkannt?

Die Richter stützten ihre Entscheidung auf zwei Argumente:

Die Klägerin hatte weder ein vor Beginn der Heilmaßnahme ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung über die Zwangsläufigkeit der Behandlung vorgelegt. Die Liposuktion war im Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung keine wissenschaftlich anerkannte Methode zur Behandlung eines Lipödems.