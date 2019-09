Bioresonanztherapie: Warum die Kosten oft steuerlich nicht anerkannt werden

So werden Krankheitskosten in der Steuererklärung berücksichtigt Selbst bezahlte Krankheitskosten mindern nur dann die Steuerlast, wenn die Maßnahmen medizinisch notwendig sind und Sie das auch durch wasserdichte Nachweise belegen können. Erfahren Sie hier wann ein amtsärztliches Attest zwingend erforderlich ist,

was im amtsärztlichen Attest stehen muss und

ob in besonderen Fällen auch ein nachträgliches amtsärztliches Attest ausreicht.