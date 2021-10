Unfall auf dem Weg zur Arbeit: Unfallkosten als Werbungskosten geltend machen

Wenn Sie Unfallkosten als Werbungskosten geltend machen, fügen Sie auf einem Zusatzblatt zur Steuererklärung eine Unfallschilderung bei. Oder benutzen Sie eine Steuersoftware? Auch dort gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zur Steuererklärung einzutragen.

Betroffen ist das Feld 175, das sich in Zeile 45 auf Seite 2 des Mantelbogens befindet. Sie können in dieses Feld eine 1 schreiben – das bedeutet, dass Sie ergänzende Angaben machen möchten – oder es leer lassen. In einer Steuersoftware wie beispielsweise der SteuerSparErklärung finden Sie die entsprechende Möglichkeit am Anfang Ihrer Eintragungen.

Wenn Sie ergänzende Angaben machen möchten, gehen Sie wie folgt vor: