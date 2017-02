Geschenktes Geld soll teilweise gespendet werden: kein Abzug!

Schließlich kann die Spende auch deshalb nicht der Ehefrau zugerechnet werden, weil es an einer wirtschaftlichen Belastung fehlt. Denn der gesamte Betrag von 400.000 Euro ist zwar schenkweise in das Eigentum der Ehefrau übergegangen, jedoch von vornherein geschmälert um die anhaftende Weitergabeverpflichtung an die Spendenempfänger. Folglich fehlt es an einer Wertabgabe der Frau in Höhe dieser Verbindlichkeit – sie wurde vielmehr mit der Schenkung von vorneherein um den Nettobetrag, also um 270.000 Euro, bereichert. Damit wurde ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in keiner Weise gemindert, sondern gestärkt.