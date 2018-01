Erziehungsversuche auf der Straße können teuer werden

Eigentlich gilt im Straßenverkehr die Regel: Wer aufgefahren ist, der trägt bei einem Unfall die Schuld. Doch es gibt auch Ausnahmen: Etwa dann, wenn hierbei Erziehungsversuche des vermeintlichen Unfallopfers eine (mit-)verursachende Rolle spielen. Über einen entsprechenden Fall entschied das Amtsgericht Solingen (Az. 13 C 427/15).

Klar: Als Autofahrer ärgert man sich immer wieder über Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten oder sogar andere gefährden. Genau das war wohl in Solingen passiert. Eine Pkw-Fahrerin war dort am 28.6.2015 mit ihrem Opel Astra innerorts unterwegs. Dahinter fuhr ein Fahrer mit einem Opel Corsa. Dessen Fahrer war die Fahrweise der voranfahrenden Dame wohl zu langsam und er fuhr mehrfach recht dicht auf, wobei streitig ist, ob er dies in bedrängender Weise getan hat. Jedenfalls überholte er die Astra-Fahrerin und stand an der nächsten roten Ampel vor ihr. In der Absicht, die Fahrerin zu belehren (und wohl zu beschimpfen), stieg er aus und versuchte mit dieser zu sprechen. Das scheiterte, da die Betreffende das Fenster verschlossen hielt.

Als die Ampel auf Grün schaltete, ereignete sich das, worüber vor Gericht gestritten wurde: Der Corsa-Fahrer fuhr los – und dann vollzog er ohne äußerlich erkennbaren Grund eine Vollbremsung –, worauf die Astra-Fahrerin auffuhr.