Rentenerhöhung: Achtung, Steuerpflicht!

3,2 Prozent im Westen, 3,9 Prozent im Osten: So soll die Rentenerhöhung nächstes Jahr ausfallen. Was sich erst einmal gut anhört, kann finanziell nach hinten losgehen. Denn mit jeder Rentenerhöhung werden mehr Rentner steuerpflichtig! Was Sie jetzt tun können und warum das kein Drama sein muss, lesen Sie hier.

Wenn die Rentenerhöhung 2019 so kommt wie geplant, werden rund 48.000 Rentnerinnen und Rentner erstmals (wieder) steuerpflichtig, sagt das Bundesfinanzministerium.

Die Anzahl der steuerpflichtigen Rentner läge dann bei etwa 4,98 Millionen.

Doch zum Glück heißt steuerpflichtig nicht, dass auch tatsächlich Steuern gezahlt werden müssen! Auch Rentner haben Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen, die sie von ihren Einnahmen abziehen dürfen – beispielsweise Gewerkschaftsbeiträge, die im Alter weitergezahlt werden, Kontoführungsgebühren, Kosten für Medikamente, einen Rollator oder eine Reha, Spenden und vieles mehr.

