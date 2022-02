Hinzuverdienst bei vorgezogener Altersrente: Antworten zu häufig gestellten Fragen

46.060,– € brutto dürfen Bezieher eines vorgezogenen Altersruhegelds hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Im Gegenteil: Sie erhöhen ihre Rente noch. Die hohe Hinzuverdienstgrenze eröffnet interessante Handlungs-Optionen für rentennahe Jahrgänge.

Viele Frührentner zwischen 63 und 66 Jahren und auch Arbeitnehmer in eben diesem Alter, die bislang eigentlich noch gar nicht an einen Rentenantrag gedacht haben, stehen nun vor zahlreichen kniffligen Fragen. Wir geben konkrete Antworten.

Das bringt Ihnen erhebliche Vorteile. Zum einen stehen Sie dann finanziell aktuell recht gut da und können vielleicht sogar Rücklagen für später bilden. Immerhin würde Ihnen der Job bei Steuerklasse IV netto knapp 1.440,– € monatlich bringen. Zusammen mit der Rente kämen Sie dann auf mehr als 2.300,– €. Ihre aktuelle Rente würde, wegen der im Jahr 2022 recht hohen Hinzuverdienstgrenze ungekürzt bleiben. Das wird voraussichtlich – nach den bisher bekannten Plänen der Ampel-Koalition – auch in den kommenden Jahren so bleiben. Sie sollten allerdings gut 1.000,– € fürs Finanzamt zurücklegen, da auch die Rente zum größeren Teil steuerpflichtig ist.

Ihre Beschäftigung ist weiterhin rentenversicherungspflichtig. Das bedeutet: Sie erwerben weitere Rentenpunkte (genauer gesagt: Entgeltpunkte). Bei einem Bruttoentgelt von 2.000,– € erwerben Sie – großzügig gerundet – pro Jahr gut 0,6 Entgeltpunkte. Diese werden Ihnen bei Erreichen Ihres regulären Rentenalters gutgeschrieben. Nehmen wir an, Sie sind 1960 geboren, dann würden Sie die reguläre Altersgrenze mit 66 Jahren und fünf Monaten erreichen. Ab dem Folgemonat profitieren Sie von Ihren neuen Rentenpunkten. Das könnten – wenn Sie bis dahin weiterarbeiten – drei Punkte sein. Nach dem aktuellen Rentenwert wären das gut 100,– €. Doch bis dahin wird es deutlich mehr sein, weil der Wert der Rentenpunkte jedes Jahr steigt. 2022 wird etwa in den alten Bundesländern ein Anstieg um 4,4 % erwartet, in den neuen Ländern wird es wohl noch etwas mehr sein.

Nein. Eine Erlaubnis brauchen Sie bei Bezug einer Altersrente nicht. Sie müssen die Beschäftigungsaufnahme allerdings der Rentenversicherung mitteilen. Das geht formlos per Brief. Ihr Schreiben sollte dabei enthalten: Ihren Namen und Anschrift und Ihre Rentenversicherungsnummer, sowie die Höhe Ihres Arbeitsentgelts und die voraussichtliche Dauer des Beschäftigungsverhältnisses.

Ich bin 63 Jahre alt, noch unbefristet beschäftigt, könnte aber mit 10,8 Prozent Rentenabschlag die Altersrente für langjährig Beschäftigte erhalten. Lohnt sich für mich die Kombination von Job und Rente?

Da müssen Sie Vor- und Nachteile abwägen. Wenn Sie ohne Rentenbezug bis zum regulären Rentenalter weiterarbeiten, verzichten Sie in der Zeit bis zu Ihrem regulären Rentenalter auf die Altersrente. Das reguläre Rentenalter erreichen Sie mit genau 66 Jahren. Ihnen entgehen also 36 Monatsrenten, wenn Sie auf den Rentenantrag verzichten. Andererseits vermeiden Sie die bis zu Ihrem Lebensende anfallenden Rentenabschläge in Höhe von 10,8 %. In jedem Fall müssen Sie schon recht alt werden, wenn sich für Sie der Verzicht auf den Rentenantrag lohnen soll. Freilich muss die geminderte Rente dauerhaft zum Leben reichen.