Verwahrentgelt: Die böse Überraschung für Sparer

Betroffen hiervon sind Gelder auf Girokonten, Sparkonten und Tagesgeldkonten. Die Banken agieren hier meist flexibel. Manchmal gelten die Regelungen auch nur für Neukunden. Die Spanne der berechneten Verwahrentgelte liegt im Regelfall zwischen 0,25 % und 0,6 % jährlich auf die Geldeinlage. Eigentlich alle Banken haben Freibeträge, bis zu denen Geldeinlagen von der Berechnung von Verwahrentgelten verschont bleiben. Diese Freibeträge schwanken zwischen 5.000,– € und 50.000,– €, einige liegen auch höher. Zusätzlich kann es noch Staffelgrenzen geben, beispielsweise 100.000,– € oder 500.000,– €. Bei Überschreiten dieser Grenzen werden für Einlagen noch höhere Verwahrentgelte berechnet.

Die rechtliche Situation

Grundsätzlich dürfen Banken für Dienstleistungen auch ein Entgelt verlangen. Doch wie sieht es mit Geld auf Girokonten aus? Was hat sich an der Dienstleistung in den letzten Jahren verändert? Das wollte die Verbraucherzentrale Bundesverband wissen und klagte dagegen, dass Neukunden, die mehr als 10.000,– € auf ihren Girokonten hatten, hierfür 0,5 % Verwahrentgelt pro Jahr zahlen sollten.

Das Landgericht Düsseldorf befand, dass die Kontoführungsgebühr bereits die Dienstleistung der Verwahrung beinhaltet, und gab der Klage gegen die Volksbank Rhein-Lippe statt. Ein Verwahrentgelt ist also unzulässig, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Dennoch dürfen Kunden darauf hoffen, dass Verwahrentgelte als nicht zulässig angesehen werden. Ein ähnliches Urteil wurde gegen die Spardabank Berlin erwirkt (Giro- und Tagesgeld). Ob so ein Urteil, sofern es rechtskräftig würde, sehr viel ändert, ist unklar. Denn Banken sind in diesem Punkt erfindungsreich und würden wahrscheinlich als Konsequenz einfach die Kontoführungsgebühren erhöhen.