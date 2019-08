Verlust bei Ausbuchung oder Enteignung wertloser Papiere

Ein Anleger hatte 10.000 Aktien einer US-amerikanischen Kapitalgesellschaft für 5.400 Euro erworben, die später in die Insolvenz ging. Daraufhin wurden die endgültig wertlos gewordenen Aktien von der depotführenden Bank ersatzlos ausgebucht, weil keine Zahlungen mehr zu erwarten seien. Das Finanzamt erkannte den Verlust in Höhe der Anschaffungskosten der Aktien nicht an, da diese nicht veräußert worden seien. Doch vor Gericht bekam der Anleger Recht. Die Richter sahen die bei der Insolvenz ausgebliebene Rückzahlung des Eigenkapitals an die Aktionäre als Ersatztatbestand für eine verlustreiche Veräußerung an unter Hinweis auf § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG und das BFH-Urteil zum privaten Darlehensausfall vom 24.10.2017 (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.12.2018, Az. 2 K 1952/16). Das Finanzamt hat Revision beim BFH eingelegt (Az. VIII R 5/19).