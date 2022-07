Rückanmietung des verkauften Eigenheims: Rentiert sich das?

Um das Eigenheim zu Geld zu machen und dennoch weiter darin wohnen zu bleiben, werden Eigenheimbesitzern immer neue vermeintlich attraktive Angebote unterbreitet, wie etwa der Verkauf des Eigenheims mit anschließender Rückanmietung. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden?

Die Modelle, Steine und Ziegel in Euro und Cent zu verwandeln, sind vielfältig: Mal geht es um eine Sofortauszahlung aus dem Teilverkauf, ein anderes Mal um den Gesamtverkauf gegen lebenslangem Wohnrecht und lebenslanger Rente. Neuerdings kommt der bei Gewerbeimmobilien häufig praktizierte Rückmietverkauf auch für private Wohngebäude ins Spiel.

Dieses Modell funktioniert so: Das Eigenheim wird verkauft und anschließend zurück gemietet (sale-and-lease-back). Als Sicherheit bleibt dem Ex-Eigentümer und Neu-Mieter nur ein Mietvertrag, in dem durch Verzicht auf Eigenbedarfskündigung quasi ein lebenslanges Mietrecht gewährt und darauf im notariellen Kaufvertrag hingewiesen wird.

Rückmietverkauf aus Sicht des Eigenheimbesitzers

Beispielsweise bietet die im Herbst 2020 gegründete GNIW (Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft GmbH) aus Berlin dem Hausbesitzer beim Gesamtverkauf seines Eigenheims den kompletten Veräußerungserlös an. Der Verkäufer könne das Eigenheim lebenslang weiter bewohnen. Allerdings müsse er dann die Miete plus Nebenkosten an die GNIW zahlen.

In einem Beispielfall sähe ein Rückmietverkauf an die GNIW aus Sicht des privaten Verkäufers wie folgt aus: Ein 75-jähriger Ex-Eigentümer erhält einen Veräußerungserlös von 400.000,- € von der GNIW. Da das Eigenheim weiter vom Ex-Eigentümer bewohnt werden soll, liegt dieser Erlös etwa 20 % unter dem Verkehrswert von 500.000,- €. Um weiter im Ex-Eigenheim wohnen bleiben zu dürfen, muss der Neu-Mieter monatlich 1.500,- € an Kaltmiete plus 450,- € an Betriebs- bzw. Nebenkosten für das 150 Quadratmeter große Reihenhaus zahlen.

Würde er noch 15 Jahre leben und somit 90 Jahre alt werden, läge die Summe aller Nettokaltmieten ohne Berücksichtigung von künftigen Mietsteigerungen bereits bei 270.000,- € (= 1.500 € x 12 Monate x 15 Jahre), also zwei Drittel des Veräußerungserlöses von 400.000 €. Bei einer durchschnittlichen Mietsteigerung von 3 % pro Jahr schaukelt sich die Summe der Nettokaltmieten bereits auf rund 335.000,- € hoch. Lebt er länger, wird es für ihn noch teurer.

Hinzu treten die Risiken für den neuen Mieter, wenn die GNIW oder bei einem Weiterverkauf der neue Erwerber insolvent werden sollte. Nach einer Zwangsversteigerung kann der Ersteher vom Sonderkündigungsrecht gemäß § 57a ZVG Gebrauch machen und das Mietverhältnis mit einer gesetzlichen Frist von nur drei Monaten kündigen. Den mietvertraglichen Kündigungsausschluss wegen Eigenbedarfs kann der Ersteher ignorieren, sofern er selbst einen wirksamen Eigenbedarf nachweisen kann.