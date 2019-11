Rentnern droht doppelte Besteuerung

Beispielberechnungen zeigen, dass Neurentner des Jahres 2019 doppelt besteuert werden. Sie haben bereits Steuern für ihre Rentenbeiträge gezahlt und müssen für die Rentenauszahlungen künftig noch einmal Steuern zahlen. Einem Finanzrichter ist das jetzt aufgefallen.

Kürzlich feierte Roland seinen 61. Geburtstag. Nun läuft der Countdown zu seinem Renteneinstieg in fünf Jahren. Abbildung: AdobeStock

Roland hat in der Zeitung gelesen, dass die Rente zu einem immer größeren Teil besteuert wird. Er ist jetzt 61 Jahre alt und kann mit 66 Jahren in Rente gehen, also im Jahr 2024. Da seine Frau dann weiterhin arbeiten gehen muss, ist ihm jetzt schon klar, dass er für den steuerpflichtigen Anteil seiner Rente – und das sind immerhin 84 % – vom Fiskus zur Kasse gebeten wird. Die Krux daran: Er musste doch eh schon seine Rentenbeiträge teilweise von seinem unversteuerten Bruttogehalt bezahlen.

Seit 2005 läuft die Umstellung auf die nachgelagerte Rentenbesteuerung

Da Rolands Frau weiterhin berufstätig sein wird, wenn er mit 66 in Rente geht, muss er jeden Monat voraussichtlich 500 Euro Steuern auf seine Rente bezahlen – und dass, obwohl er Teile seiner Rentenbeiträge ebenfalls versteuern musste. Abbildung: AdobeStock

Der Besteuerungsanteil der gesetzlichen Rente bestimmt sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. Er lag 2005 bei 50% und steigt schrittweise an, bis er 2040 bei 100% liegen wird.

Hintergrund: 2005 wurde die Besteuerung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung grundlegend geändert. Betroffen sind alle Rentenzahlungen – auch Renten, die bereits vor dem 1.1.2005 begonnen haben. Für im Jahr 2005 bereits bestehende Renten beträgt der Besteuerungsanteil 50%. Für Renten, die ab 2006 beginnen, steigt der Besteuerungsanteil – je nach Jahr des Rentenbeginns (Rentnerjahrgang) – bis zum Jahr 2020 schrittweise um zwei Prozentpunkte jährlich auf 80% und danach um einen Prozentpunkt jährlich auf 100% ab dem Jahr 2040. Erhöhungsbeträge aus den regelmäßigen Rentenanpassungen sind aber auch schon vor 2040 in voller Höhe steuerpflichtig. Deshalb werden immer mehr Rentner mit Steuern belastet. Derzeit sind es mehr als fünf Millionen. Im Jahr 2020 werden insgesamt rund 5,12 Millionen Rentner steuerpflichtig sein – das ist fast jeder vierte.

Im Gegenzug werden die Rentenbeiträge bis zum Jahr 2025 stufenweise steuerfrei gestellt – allerdings mit einer Deckelung der Altersvorsorgeaufwendungen nach oben (z. B. 2019: 88% von maximal 24.305 Euro).

Endlich hat mal einer nachgerechnet: verfassungswidrige Zweifachbesteuerung

Finanzrichter Kulosa kommt zu dem Urteil, dass der Gesetzgeber die Rentenbesteuerung korrigieren muss, weil bestimmte Rentner und Rentnerjahrgänge verfassungswidrig doppelt besteuert werden. Abbildung: AdobeStock

Roland hatte schon immer den Verdacht, dass die stufenweise Anhebung des Besteuerungsanteils nicht mit der ebenfalls steigenden Absetzbarkeit der Rentenbeiträge übereinstimmt.

Nun hat der Finanzrichter Egmont Kulosa vom Bundesfinanzhof in München nachgerechnet. Er kommt in einem Fachaufsatz für Steuerberater zu einem alarmierenden Ergebnis: Es bedürfe keiner komplizierten mathematischen Übungen, um bei Angehörigen der heute mittleren Generation, die um das Jahr 2040 in Rente gehen werden, eine Zweifachbesteuerung nachzuweisen, denn diese Personen würden ihre Rentenbezüge in vollem Umfang versteuern müssen, könnten ihre Beiträge aber nur 15 Jahre lang — von 2025 bis 2039, und auch dann nur bis zum Höchstbetrag, ohne prozentuale Beschränkung abziehen.

Der renommierte Finanzmathematiker Werner Siepe hat in einer umfangreichen Studie in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater von Pricewater Cooper in Düsseldorf nachgewiesen, dass einige Rentner, die seit dem Jahr 2015 in Rente gegangen sind, bereits doppelt besteuert werden.

Finanzrichter Kulosa zieht daher ein eindeutiges Fazit: Der Umfang der späteren Besteuerung, der vom Jahr des Rentenbeginns abhängt, sei nicht einmal ansatzweise abgestimmt auf den Umfang des Abzugs der Rentenbeiträge. Damit sei die Übergangsregelung zur Vermeidung von Zweifachbesteuerungen ungeeignet. Daher sei jetzt, aber spätestens, wenn ganze Rentnerkohorten in die doppelte Besteuerung hineinwachsen, eine gesetzliche Neuregelung erforderlich.

